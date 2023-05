Sudão: guerra prossegue com as partes em silêncio sobre negociações para cessar-fogo

Testemunhas relataram à AFP combates e ataques aéreos em diferentes distritos da cidade de Cartum, onde os cinco milhões de habitantes sobrevivem, barricados e com medo de balas perdidas, sem água ou eletricidade e com os 'stocks' de comida e de dinheiro à beira do fim.

Enquanto norte-americanos e sauditas asseguram que os beligerantes estão a negociar uma trégua na Arábia Saudita, nem o exército, do general Abdel Fattah al-Burhane, nem as Forças de Apoio Rápido (RSF), do rival general Mohamed Hamdane Daglo, se pronunciaram sobre as discussões entre os respetivos emissários.

"A delegação do Exército só falará sobre uma trégua e como implementá-la adequadamente para facilitar o acesso humanitário", limitou-se a declarar à AFP o general Nabil Abdallah, porta-voz do Exército.

As RSF não revelaram nada sobre esta nova mediação, depois de vários acordos para cessar-fogo quebrados logo após ao seu anúncio.

Riade e Washington "saudaram" o início de um diálogo e exortaram os beligerantes a "envolverem-se ativamente" num cessar-fogo, mas não anunciaram nem o início formal das negociações, nem o seu conteúdo.

Desde 15 de abril, este conflito causou 700 mortos, 5.000 feridos, 335.000 deslocados e 115.000 refugiados. O Sudão saiu em 2019 de 30 anos de ditadura militar-islâmica para cair novamente sob o controlo militar em 2021, com o golpe dos dois generais. Além das vítimas diretas, esta nova guerra está a provocar a fome, um flagelo que já afetou um em cada três sudaneses, numa população de 45 mil pessoas. Um terço da população já passa fome, mas segundo a ONU, mais entre 2 e 2,5 milhões de sudaneses poderão sofrer de desnutrição aguda dentro de seis meses, caso o conflito prossiga.