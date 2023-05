Irão executa irano-sueco acusado de terrorismo

O Irão executou este sábado o dissidente irano-sueco Habib Chaab, condenado à morte por terrorismo, acusado de ser o líder de um grupo separatista árabe no oeste do país, o Harakat al-Nidal.

"A sentença de morte de Habib Chaab (...) à frente do grupo terrorista Harakat al-Nidal, foi executada hoje de manhã", anunciou a agência da autoridade judiciária Mizan Online.

No Irão, as execuções são geralmente efetuadas por enforcamento.

A 12 de março, a Justiça tinha confirmado a condenação à morte "por corrupção, gestão e liderança de um grupo rebelde e conceção e execução de numerosas operações terroristas".

A Suécia reagiu, classificando a pena de morte como "um castigo desumano e irreversível". "A Suécia, tal como o resto da União Europeia, condena a aplicação da pena de morte em todas as circunstâncias", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros sueco, Tobias Billstrom.

O Governo sueco convocou o embaixador do Irão para o informar do protesto contra a execução do dissidente sueco-iraniano Habib Chaab, na república islâmica, pelo crime de terrorismo.

“O ministério dos Assuntos Exteriores emitiu uma forte condenação à execução de pena de morte. A pena de morte é uma punição desumana e irreversível e a Suécia, juntamente com o resto da União Europeia (UE), condena a sua aplicação em todas as circunstâncias”, refere a nota de imprensa publicada no jornal Aftonbladet.

A execução foi também condenada pela União Europeia, através da presidência rotativa do Conselho da UE que está atualmente entregue à Suécia.