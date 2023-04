Erdogan reapareceu na campanha às Presidenciais após problema de saúde. Foi recebido por um mar de gente, mas a Turquia ainda está dividida

O Presidente turco apareceu em público pela primeira vez em três dias, depois de ter sido anunciado que sofreu uma infeção gastrointestinal que o manteve afastado da campanha para as eleições presidenciais, marcadas para 14 de maio. De acordo com a Aljazeera, Recep Tayyip Erdogan chegou à cidade portuária de Izmir - terceira maior província da Turquia em número de habitantes (e, portanto, de eleitores), no oeste do país, situada na costa do mar Egeu, e há muito um reduto do Partido Republicano do Povo - e foi recebido por um mar de bandeiras e uma multidão que o aguardava.

O Presidente turco, de 69 anos, sentiu-se mal na terça-feira, durante uma transmissão televisiva que teve de ser interrompida, tendo então justificado o mal-estar com um problema gastrointestinal. (O líder turco já tinha sido operado ao estômago anteriormente.) O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, garante que Erdogan teve uma gastroenterite e que o problema do sistema digestivo é facilmente tratado, desaparecendo geralmente em poucos dias. Mas o afastamento de Erdogan da campanha pode ter-lhe retirado impulso na corrida às presidenciais, que ocorrerão dentro de duas semanas.

No dia do seu reaparecimento, contudo, Erdogan falou por quase 40 minutos. O discurso ficou marcado pelas palavras trocistas dirigidas à oposição e pela argumentação de que será o único capaz de fazer a Turquia crescer.

Neste fim-de-semana em que votam os turcos que vivem no exterior, Recep Tayyip Erdogan contou com uma multidão fervorosa em Izmir, primeiro, e em Istambul, depois. No sábado, Erdogan subiu ao palco de um festival de aviação em Istambul e atirou flores aos apoiantes que agitavam bandeiras. O Presidente turco chegou ao evento com o seu aliado próximo, o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro da Líbia, Abdul Hamid Dbeibah. Depois, foi a vez de Ancara. No Jardim Público da capital, Erdogan aludiu às vitórias de mais de duas décadas de liderança e aos sinais entusiásticos da população. "Tivemos uma multidão semelhante em Izmir ontem, e acho que este é um bom indício para 14 de maio", disse Erdogan neste domingo. O líder turco contestou a promessa do seu mais bem posicionado adversário, de oferecer "melhores serviços" nas grandes cidades, incluindo Ancara, Izmir e Istambul. "Eu pergunto-me o que estiveram eles a fazer nos últimos anos", disse, referindo-se aos autarcas que comandam as três grandes cidades.