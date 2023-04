Doze homens e uma mulher querem ser Presidente do Paraguai. Partido Colorado está no poder há quase 70 anos, é desta que vai mudar?

As primeiras eleições com voto integralmente eletrónico no Paraguai vão ter menos urnas do que seria desejável e recomendável. Mais de 8500 máquinas eleitorais arderam num incêndio no edifício do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, no final de setembro do ano passado. Faltavam pouco mais de dois meses para as primárias (obrigatórias) e especulou-se se o fogo, que vitimou um funcionário, teria sido acidente ou não.

Sete meses após o desastre, cerca de 4,5 milhões de eleitores elegem este domingo o chefe de Estado para o próximo quinquénio, 17 governadores, 45 senadores, 80 deputados e 257 representantes das juntas departamentais.

O processo de voto pode ser moroso, porque existem menos máquinas eleitorais do que deveriam existir, e por ser a primeira ida às urnas com voto desbloqueado, ou seja, os eleitores podem escolher qualquer candidato da lista para votar preferencialmente (no caso dos lugares parlamentares).

As urnas abriram às 7h da manhã no Paraguai (meio-dia em Portugal Continental).