Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirma que Estado judeu "colapsará"

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Hosein Amir Abdolahian, viajou sexta-feira até uma zona do Líbano localizada a escassos quilómetros da fronteira com Israel, onde afirmou que o Estado judeu "colapsará".

O governante justificou a posição com a aproximação que está a acontecer entre os países do Médio Oriente.

"A nossa região entrou numa nova fase de cooperação coletiva (...) sem dúvida alguma, todos os desenvolvimentos positivos na zona face ao sionismo vão levar ao isolamento e colapso desta entidade", declarou durante uma conferência de imprensa na aldeia de Maroun al Ras, no sul do Líbano.

A simbólica viagem de Abdolahian a Maroun Al Ras, a apenas um par de quilómetros da divisória com Israel, ocorreu no âmbito de uma visita oficial ao Líbano, onde na quinta-feira se reuniu com os líderes máximos e onde também manteve um encontro com o chefe do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah.

"Estamos aqui na zona fronteiriça de Maroun al Ras para anunciar de novo em voz alta que apoiamos a Resistência no Líbano, frente à ocupação sionista", disse Abdolahian, ao reafirmar o apoio ao Hezbollah, arqui-inimigo de Israel e um aliado chave de Teerão.

Na sua intervenção, o chefe da diplomacia iraniana afirmou que o movimento político e armado libanês pode comprovar como "a entidade sionista só entende a linguagem da força", enquanto a "resistência" permite manter a "unidade territorial" do Líbano.

Nas últimas semanas, registou-se uma nova escalada de violência entre israelitas e palestinianos e cerca de 40 foguetes foram lançados do território libanês contra o Estado hebreu, que respondeu atacando posições do movimento islamista palestiniano Hamas, no Líbano.

Paralelamente, Teerão restabeleceu relações com a Arábia Saudita em março, no meio de uma aproximação mais ampla entre vários países da região.