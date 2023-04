Bombardeamento israelita deixa três civis feridos na Síria, diz imprensa estatal síria

Um bombardeamento israelita feriu três civis esta madrugada perto de Homs, no centro da Síria, avançou a imprensa estatal síria.

"Por volta das 00h50 [22h50 de domingo em Lisboa], o inimigo israelita realizou um ataque aéreo com vários mísseis, vindo da direção do norte do Líbano, visando várias posições nas proximidades da cidade de Homs", referiu a agência oficial SANA.

"Três civis ficaram feridos, um posto de gasolina incendiou-se e vários tanques de combustível e camiões foram destruídos", disse a agência, acrescentando que a defesa aérea síria intercetou alguns dos mísseis.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR, na sigla em inglês), "mísseis israelitas destruíram um depósito de munições do Hezbollah libanês no aeroporto militar de Dabaa", na província de Homs.

Sem mencionar vítimas mortais ou feridos, a organização não-governamental relatou "fortes explosões" e incêndios.

Desde o início do conflito na Síria, em 2011, Israel lançou centenas de ataques aéreos, visando principalmente forças apoiadas pelo Irão e pelo grupo xiita libanês Hezbollah.

A 2 de abril, Israel realizou ataques semelhantes contra uma instalação do Hezbollah, também na área do aeroporto de Dabaa, matando dois combatentes pró-iranianos e ferindo cinco soldados, segundo o SOHR, organização com sede no Reino Unido.