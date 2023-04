União Europeia concedeu 384.245 estatutos de proteção em 2022, maioria a sírios

Um total de 384.245 requerentes de asilo receberam em 2022 estatuto de proteção na União Europeia (UE), um aumento de 240% face a 2021 (275.040), divulgou hoje o Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, no conjunto dos 27 Estados-membros, dos 384.254 requerentes de asilo a quem foi concedido o estatuto de proteção em 2022, quase metade (44%) receberam o estatuto de refugiado, 31% receberam proteção subsidiária e 25% receberam proteção humanitária. Em comparação com 2021, o número de estatutos de refugiado concedidos aumentou 22%, a proteção subsidiária aumentou 48% e a proteção humanitária registou o maior aumento, com 72%.

A Alemanha acolheu o maior número de requerentes de asilo (159.365, 41% do total da UE), seguida pela França (49.990, 13%), Itália (39.660, 10%) e Espanha (35.765, 9%).

Em conjunto, estes cinco países atribuíram 73% de estatutos de proteção a nível da UE.

A maior parte dos pedidos são apresentados por sírios (109.815, 29% do total), seguidos por afegãos (87.530, 23%) e venezuelanos (22.350, 6%).