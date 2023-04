O “colaborador” Tucker Carlson, guru televisivo do Trumpismo, sai de cena

Durante mais de cinco anos, Tucker Carlson apresentou o programa de notícias mais visto no cabo. Todas as noites, pelas 20h locais (1h em Portugal continental), cerca de três milhões de pessoas sintonizavam, religiosamente, a Fox News, uma das estações televisivas americanas conotadas com o Partido Republicano.

Carlson é, acima de tudo, um apoiante indefetível de Donald Trump. Durante uma hora demonstrava-o, misturando entrevistas, análises e opiniões que glorificavam o trabalho e a figura do ex-presidente dos Estados Unidos. Em plena pandemia, ajudou a promover a agenda de saúde pública da Casa Branca, desde a tese de que uma injeção de lixívia “matava o bicho”, à perspetiva de que, no fundo, a covid-19 era apenas uma espécie de gripe.