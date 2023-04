Pode vir aí um segundo mandato de Trump? Pode. E “será uma forma de vingança pessoal”

A s páginas de “The Divider” são como janelas para todos os momentos insólitos que se passaram dentro da Casa Branca de Donald Trump. Mas este livro é também a história de um Partido Republicano aprisionado pelo ‘trumpismo’, ao ponto de só conseguir produzir alternativas que em pouco ou nada se afastam da toxicidade do ex-Presidente. O Expresso conversou com os seus autores, que não ocultam o receio de o ver de volta.

Trump deixou a Casa Branca em guerra com aquilo a que chama “o sistema”. Se chegarmos a ter um novo Trump, como é que ele vai agir de forma a conseguir arrasar de vez o tal ‘sistema’? Como será o segundo reinado de Trump, se acontecer?

Peter Baker (P.B.): Trump aprendeu a usar o seu poder de maneira diferente do que fazia no início exatamente por causa desses republicanos mais convencionais, que o foram contornando, controlando, argumentando contra algumas das coisas que ele queria fazer. Progressivamente mais frustrado, foi demitindo-os e contratando pessoas que concordavam com ele. A ala radical do partido estava disposta a acompanhá-lo em tudo o que ele queria fazer.