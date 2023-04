O risco de guerra civil que atravessa o Sudão: perguntas e respostas sobre um novo conflito num país sem paz

O que está a acontecer?

O Sudão está neste momento a ser disputado por dois generais que costumavam ser aliados. Em outubro de 2021, Abdel Fattah al-Burhan (chefe das Forças Armadas e líder de facto do país) juntou-se a Mohammed Hamdan Dagalo (líder do grupo paramilitar RSF, ou forças de apoio rápido) para levar a cabo um golpe militar que blo­queou a transição do país africano para a democracia, após mais de três décadas de ditadura militar. Agora, quatro meses depois da assinatura de um acordo vago, o RSF parece estar a tentar afastar al-Burhan do poder. Os confrontos começaram no fim de semana na capital, Cartum, com cinco milhões de habitantes, e alastraram-se a zonas residenciais. O principal aeroporto do país está fechado há seis dias.