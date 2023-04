Vice-primeiro-ministro britânico demite-se na sequência de acusações de assédio moral

O agora ex-ministro da Justiça do Reino Unido, que já tinha estado também à frente dos Negócios Estrangeiros e do Brexit, ainda no tempo da primeira-ministra Theresa May, demitiu-se da sua atual posição na sequência de um relatório onde pelo menos 24 pessoas o acusam de assédio moral, comportamento verbalmente agressivo e outras formas de bullying.

O relatório não é público mas foi entregue ao primeiro-ministro, Rishi Sunak, na quinta-feira. Ainda assim, não foi Sunak que pediu a Raab que se afastasse - segundo as informações que estão a ser divulgadas por vários jornais britânicos, Raab escolheu sair.

Já há pedidos para que abandone também o seu lugar de deputado. Os liberais democratas, que têm no círculo eleitoral de Raab um dos seus principais objetivos para as próximas eleições, foram os primeiros a pedir o seu afastamento da vida política. “Dominic Raab mostrou que não pode servir como ministro, e como membro do parlamento também não. Deveria demitir-se do seu cargo e permitir que os cidadãos de Esher and Walton tenham o representnate que merecem”, disse, citada pelo “Guardian”, a vice-presidente dos ‘Lib-Dems’ Daisy Cooper.

O visado, na sua carta de despedida, parece pouco arrependido, e nega que haja sequer alguma razão para a grande maioria das queixas que constam do relatório, redigido por um advogado independente, Adam Tolley. “Embora sinta que é minha obrigação aceitar o resultado do inquérito, o documento afasta todas as acusações contra mim, com exceção de duas”, começa por escrever Raab, depois de umas primeiras linhas onde releva os serviços prestados ao país.