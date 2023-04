Lula antecipa viagem e chega mais cedo a Lisboa

UESLEI MARCELINO/REUTERS

Com ainda dois dias sem agenda conhecida em Portugal, o Presidente do Brasil, deixa para trás um país surpreendido com a primeira queda de um ministro do novo governo. Caiu a “sombra” de Lula devido ao seu envolvimento nas invasões de 8 de janeiro. Na Europa, aguarda-se que o chefe de Estado corrija o tom das suas declarações sobre a Ucrânia

Há 30 minutos