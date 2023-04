Lula afirma que não "papagueia" propaganda russa e condena a invasão da Ucrânia

O presidente brasileiro reagiu assim a críticas dos Estados Unidos, dando conta que Lula "papagueia" a propaganda da Rússia e da China em relação à guerra na Ucrânia. A posição da Casa Branca baseou-se em declarações de Lula quando esteve de visita a Pequim e aos Emirados Árabes Unidos, quando apontou que os EUA e a Europa estavam a estimular o conflito ao fornecerem armas ao país invadido.

"Ao mesmo tempo em que o meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito, e já falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu", sublinhou Lula da Silva, citado pelo site G1, durante um almoço que decorreu esta terça-feira no Palácio do Itamaraty, em que participou o presidente da Roménia, que está de visita ao Brasil.

Lula avançou ainda aos jornalistas, na presença do presidente romeno, as suas apreensões em relação aos impactos globais na produção de alimentos e de energia com a prolongada situação de guerra que se vive, em particular nas regiões mais pobres do mundo, defendendo que os países ocidentais se devem mobilizar de forma conjunta para mediar uma solução capaz de pôr fim ao conflito.

“Precisamos de criar urgentemente um grupo de países capazes de sentar à mesma mesa tanto a Ucrânia como a Rússia para encontrar a paz”, concluiu o presidente do Brasil.