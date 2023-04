“Deus, como a esfinge, ficou em silêncio” Polónia recorda revolta no gueto de Varsóvia, há 80 anos

As 68 páginas do diário de Marylka, de quem sabe apenas que era uma jovem judia no gueto de Varsóvia; as 32 imagens captadas pelo bombeiro Zbigniew Leszek Grzywaczewski, recuperadas pelo seu filho Maciej há escassos meses, no sótão de casa da irmã; um diapositivo a cores de Zbigniew Borowczyk em que se vê a coluna de fumo do gueto a arder. São estes e mais alguns — muito poucos — os vestígios que sobram de um local onde chegaram a viver 460 mil pessoas no início dos anos 40.

Na primavera de 1943, três anos depois de ter sido criado e muralhado, a população do maior gueto judeu na Europa estava reduzida a 50 mil, fruto da deportação em massa para os campos de extermínio, no verão do ano anterior, que viu sair 265 mil judeus de Varsóvia e ser assassinados no próprio gueto mais 35 mil.

Foi então que o ocupante nazi decidiu acabar com os que restavam, esforço que por pouco não foi cabalmente bem-sucedido, tendo enfrentado resistência de uma minoria heroica. Foi há 80 anos e esta quarta-feira a capital da Polónia assinala o acontecimento na presença dos presidentes polaco, Andrzej Duda, israelita, Isaac Herzog, e alemão, Frank-Walter Steinmeier.