Sudão: embaixador da UE agredido na sua casa, informa chefe da diplomacia europeia

O embaixador da União Europeia no Sudão - o diplomata irlandês Aidan O'Hara - foi agredido na sua casa em Cartum, numa altura em que prosseguem violentos combates no país, segundo informou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

“Há algumas horas, o embaixador da UE no Sudão foi atacado na sua própria residência”, escreveu Borrell no Twitter, frisando que “isto constitui uma violação grosseira da Convenção de Viena” (acordo da ONU que estabelece a proteção de diplomatas que trabalham em outros países) e também que “a segurança das instalações e do pessoal diplomático é uma responsabilidade primária das autoridades sudanesas e uma obrigação, de acordo com o direito internacional”.