Os detalhes da coroação do Rei Carlos III: profissionais de Saúde e antigos militares vão ser convidados para as primeiras filas

Milhares de militares a desfilar, aviões no ar, ecrãs gigantes espalhados pelo Reino Unido a transmitir todos os momentos: aceleram os preparativos para a cerimónia da coroação do Rei Carlos III, sucessor de Isabel II, marcada para o dia 6 de maio. A Sky News revela este domingo novos detalhes.

De acordo com este canal de notícias, será assegurado a antigos militares e trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) um lugar especial, como forma de reconhecimento do serviço público que prestam. Por isso terão direito a vários lugares na bancada com 3800 lugares que será montada em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres, com vista privilegiada para o esperado aceno da família real desde a varanda e para a parada que se espera ser a “maior operação militar cerimonial nos últimos 70 anos”, lê-se no site da Sky News.

Mais de seis mil homens e mulheres das forças armadas do Reino Unido desfilarão neste dia histórico para a monarquia britânica. Marinheiros, soldados e aviadores acompanharão o Rei e a Rainha Consorte de e para a Abadia de Westminster, local onde decorrerá a cerimónia de coroação, presidida pelo Arcebispo de Cantuária. Harry, o filho de Carlos que decidiu abandonar as suas funções reais, viajará até Inglaterra, mas a sua mulher, Meghan, ficará nos EUA.

No ar, mais de 60 aviões voarão por cima do centro de Londres, incluindo alguns dos que participaram em operações de ajuda à Ucrânia, de policiamento do espaço aéreo da Nato, ajuda em operações de salvamento em catástrofes, controlo do tráfico de droga ou de combate ao terrorismo no Médio Oriente e África, descreve a publicação, referindo ainda a participação de militares de pelo menos 35 países da Commonwealth.

Os trajetos que os reis farão entre Buckingham e Westminster serão outros momentos altos do dia. Carlos III e Camilla Parker Bowles serão transportados até à abadia numa carruagem puxada por seis cavalos cinzentos de Windsor, descreve a Sky.

Milhões na rua e ligados à TV

Aguardada há largos meses – Isabel II morreu a 8 de setembro e a data da coroação foi anunciada no início de outubro –, a cerimónia será vista por centenas de milhares de pessoas nas ruas de Londres e não só, já que serão instalados ecrãs gigantes em cerca de 60 locais diferentes no Reino Unido.

Além disso, a transmissão televisiva contará seguramente com uma audiência de milhões de pessoas no mundo. Afinal, e dada a longevidade do reinado de Isabel II, esta será apenas a segunda coroação a ser transmitida pela televisão.

A 7 de maio haverá um concerto de celebração no Castelo de Windsor. Take That, Katy Perry e Lionel Richie são alguns dos nomes já confirmados.