“Maior fuga desde Snowden” fragiliza resistência ucraniana

Uma fuga de informação de fonte oficial é sempre um caso sério, independentemente de a informação revelada ser secreta, ultrassecreta ou mais ou menos conhecida por todos os que investigam ou prestam especial atenção aos temas da segurança mundial. A que aqui nos traz é composta por confirmações, mais do que revelações. O que não é necessariamente melhor.

Pelo menos 100 páginas de informação sensível elaborada pelos serviços de informações do Pentágono foram publicadas na internet ao longo do último mês. Ainda assim, só há pouco mais de uma semana saltaram de um semiobscuro fórum de discussão do jogo “Minecraft” para os grandes jornais internacionais.