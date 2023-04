Petteri Orpo: perfil do homem que vai tentar ser o próximo Primeiro-ministro da Finlândia, passo a passo

“Nyt on oikea aika.” O mote de campanha escolhido pelo homem mais bem colocado para ser o próximo primeiro-ministro da Finlândia traduz-se para algo como “agora é o momento certo”. Petteri Orpo, 53 anos, é um político de profissão: nasceu no Sul do país, filiou-se muito cedo no Partido de Coligação Nacional (conhecido como Kokoomus, centro-direita) e foi dirigente estudantil a nível nacional e na Universidade de Turku, onde a atividade política fez com que demorasse 12 anos a tirar o mestrado em Ciência Política e Economia. Pelo meio cumpriu o serviço militar obrigatório e é capitão na reserva.

Nunca teve a popularidade da atual chefe de Governo, Sanna Marin, mas prepara-se há anos para o poder. Deputado desde 2007, esperou até 2014 para assumir o primeiro cargo executivo: a pasta da Agricultura. A Coligação Nacional perdeu sete lugares nas legislativas do ano seguinte, mas manteve-se como principal parceiro do Partido do Centro (agrário, muito presente nas zonas rurais), num Governo que incluía o Partido dos Finlandeses (extrema-direita).