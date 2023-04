No 15.º andar do Tribunal Criminal de Manhattan, ao virar a última esquina em direção à sala de audiência, o antigo Presidente dos Estados Unidos seguiu atrás de um dos polícias que o escoltavam, mas que não lhe segurou a porta, o que surpreendeu o milionário tornado político.

A cara de poucos amigos de Trump ganhou um tom ainda mais carregado. “Essas pequenas coisas incomodam-no, irritam-no. Ele está habituado, desde criança, a ser mimado, idolatrado até. O olhar que deitou ao polícia, como se tivesse recebido um insulto, diz tudo”, conta ao Expresso Dave Schiflett, o primeiro biógrafo do magnata e coautor, com Trump, do livro “The America We Deserve” (a América que merecemos, sem edição portuguesa).