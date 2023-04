Que há de comum entre a entrevista da ministra Schiappa à ‘Playboy’, a de Macron à ‘Pif’ e o vídeo de Sanna Marin a dançar?

D.R.

No momento em que o Governo francês enfrenta forte contestação social por causa da alteração da idade da reforma, a secretária de Estado Marlène Schiappa surge na capa da famosa revista. Quis reafirmar que é dona do seu corpo, provocar os concidadãos ou demonstrar falta de empatia com o Executivo a que pertence? “Estamos numa fase em que coabitam duas formas de fazer política”, diz ao Expresso a investigadora em Comunicação Política Rita Figueiras

04 Abril 2023 21:47