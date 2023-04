Campanha de Donald Trump para as presidenciais arrecadou 6,4 milhões de euros desde acusação

A campanha de Donald Trump para as eleições presidenciais de 2024 arrecadou sete milhões de dólares (cerca de 6,4 milhões de euros) desde a sua acusação na sexta-feira, adiantou esta segunda-feira um dos assessores do republicano no Twitter.

A mensagem de Jason Miller foi publicada na conta oficial da campanha de Trump naquela rede social, que tem incentivado apoiantes do ex-Presidente e potencial candidato a fazer contribuições desde que um grande júri de Nova Iorque o indiciou no âmbito do caso do pagamento à atriz pornográfica Stormy Daniels.