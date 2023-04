“A ameaça está encostada à nossa fronteira”: a partir de hoje, a NATO tem 2500 km de fronteira com a Rússia

Do ponto de vista militar, a partir desta terça-feira Portugal faz fronteira com a Rússia. Com a adesão da Finlândia à NATO, a fronteira da Aliança Atlântica com o país de Vladimir Putin vai estender-se por monstruosos 2500 quilómetros. Qualquer Estado-membro terá de prestar auxílio militar ao novo aderente, em caso de agressão.

Em menos de um mês, ser “pró-NATO” na Finlândia, país cuja neutralidade militar definiu durante anos a forma como os seus habitantes se viam e ao seu lugar no mundo, passou a ser uma afirmação de valores. O apoio à adesão disparou para os 80% depois da invasão da Ucrânia, e ali se consolidou.

A Finlândia torna-se o 31º país da aliança militar. “Aproximamo-nos mais da Rússia, a ameaça está encostada à nossa fronteira, passamos a ter contacto direto. Isto quer dizer que se alguma coisa acontecer na Finlândia, seremos todos chamados. É um por todos e todos por um”, diz ao Expresso o professor Francisco Proença Garcia, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, conselheiro militar da Delegação Portuguesa à Organização do Tratado do Atlântico Norte e da Agência Europeia de Defesa entre 2008 a 2011.

Até agora, os protocolos de cooperação da NATO com a Finlândia, que existem há quase 30 anos, não obrigavam à ativação do artigo 5º. É essa disposição do Tratado que requer a solidariedade de todos em caso de ataque a um.