Os finlandeses (também) votam com a carteira: como Sanna Marin perdeu as eleições apesar da popularidade sem precedentes

“Estamos a encontrar-nos porque somos ambas primeiras-ministras”, respondeu Sanna Marin, chefe do Governo da Finlândia, a um jornalista que lhe perguntou se a sua visita oficial à Nova Zelândia, no final do ano passado, acontecia por ter “muitas coisas em comum” com Jacinda Arden, então primeira-ministra neozelandesa. Ambas são mães e relativamente jovens, características raras nos líderes políticos nacionais.

Marin tomou posse no final de 2019, tornando-se a primeira-ministra mais jovem de sempre, com apenas 34 anos. Agora, aos 37, e depois de polémicas que misturaram a sua vida profissional com a vida privada, o seu Partido Social-Democrata (centro-esquerda) saiu derrotado das eleições legislativas deste domingo.