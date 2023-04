Finlândia avança para eleições em ambiente de incerteza

Os cidadãos finlandeses são chamados a votar este domingo nas eleições legislativas do país. Em causa estão 200 lugares no Parlamento para um mandato de quatro anos. A Finlândia é liderada pela primeira-ministra Sanna Marin.

Quando foi eleita em 2019, Marin tinha 34 anos e tornou-se a chefe de executivo mais nova de sempre. Atualmente é vista como uma líder progressiva a nível mundial, mas a sua política económica é criticada pela oposição. Ao longo do último ano, a sua vida pessoal foi também alvo de escrutínio público.

A coligação de Sanna Marin enfrenta desafios à continuidade no poder, com três partidos a aparecem com valores próximos nas sondagens. De acordo com o ‘The Guardian’, uma sondagem da emissora pública Yle (que tem uma margem de erro de dois pontos percentuais), coloca o Partido da Coligação Nacional à frente da corrida com 19,8%, seguido de perto por 19,5% do partido de extrema-direita Finns Party (Partido dos Finlandeses). Os Sociais Democratas, ligados a Marin, contam com 18,7% de apoio.

Na sexta-feira, a entrada da Finlândia na NATO recebeu luz verde do Parlamento turco, que ratificou a adesão do país por unanimidade, tornando-se o último membro da Aliança Atlântica a fazê-lo.