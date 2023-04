Bulgária vota este domingo. É a quinta vez em dois anos. Será um referendo entre Leste e Oeste?

Não houve uma maioria nas últimas quatro legislativas e as sondagens mostram que ainda não será desta vez. Os principais nomes destas eleições são os mesmos que concorreram nas anteriores, dois ex-primeiros-ministros: Boyko Borisov, do partido GERB - Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu da Bulgária -, conotado com políticas populistas e protecionistas, e Kiril Petkov, de centro, do PP - Continuamos a mudança. Desta vez, porém, Petkov decidiu aliar-se a uma força de direita, o Bulgária Democrática. Ambas as forças políticas estão perto dos 25% de intenções de voto. Porém, há outros dois partidos que têm merecido atenção dos analistas, nesta eleição que pode revelar-se uma espécie de termómetro para aferir a intensidade do sentimento pró-russo na Bulgária: os nacionalistas e os socialistas, ambos próximos de Moscovo, sem fazerem um segredo disso. O próprio Presidente, Rumen Radev, têm mantido o país firmemente afastado dos planos europeus de envio de armas para a Ucrânia.

Anadolu Agency/GETTY

O jornal online “E-Vestnik” elege mesmo o apoio ou repúdio à campanha militar de Vladimir Putin na Ucrânia como o tema principal destas eleições, isto num país que fez parte da URSS e continua a manter uma identificação cultural acentuada com Moscovo. Há um ano, as preocupações eram outras, eram as de sempre. Mas a guerra mudou tudo. “A questão da remoção de Borisov, que ainda controla boa parte dos organismos do Estado, passou para segundo plano, em comparação com as eleições anteriores. As sondagens mostram que pelo menos 20% dos eleitores vão votar em forças que estão claramente ao lado de Vladimir Putin: o partido nacionalista Vazrazhdane e o comunista pró-Rússia. Ambos querem separar a Bulgária da UE e na NATO”. Neste ambiente de “alta tensão”, vaticina o jornal, “ninguém confia em ninguém”. A Bulgária tem dois grandes problemas: a pobreza e a corrupção. É membro da União Europeia e da NATO mas está longe dos indicadores europeus em quase tudo, de escolaridade à liberdade de imprensa. O país assistiu a grandes manifestações anticorrupção há três anos, mas, ao contrário da limpeza na vida pública que esperavam, os búlgaros ficaram presos a um carrossel eleitoral que pode não acabar este domingo.

SPASIYANA SERGIEVA/REUTERS