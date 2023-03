Jornalista do "Wall Street Journal" detido na cidade russa de Ecaterimburgo por suspeita de espionagem, jornal nega acusações

O Serviço Federal de Segurança russo (FSB) anunciou que um repórter do jornal norte-americano “The Wall Street Journal” foi detido sob acusação de espionagem. De acordo com a Associated Press, o jornalista Evan Gershkovich foi detido na cidade de Ecaterimburgo, na Rússia, enquanto tentava, alegadamente, obter informações secretas.

Gershkovich tinha sido incumbido, de acordo com o comunicado do FSB, de recolher “informações classificadas sobre as atividades de uma das empresas do complexo industrial militar russo”. O jornalista pode vir a enfrentar 20 anos de prisão.

O “Wall Street Journal” "nega veementemente", através de um comunicado, as alegações de espionagem, pedindo, ainda, a “libertação imediata" do repórter considerado de “confiança e dedicado.”

Numa publicação num canal do Telegram, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, comentou a detenção do jornalista Evan Gershkovich. “O que o funcionário da edição americana do “Wall Street Journal” estava a fazer em Ecaterimburgo não tem nada a ver com jornalismo”, escreveu.

“Infelizmente, esta não é a primeira vez que o estatuto de ‘correspondente estrangeiro’, visto jornalístico e acreditação são utilizados por estrangeiros no nosso país para encobrir atividades que não são jornalismo. Este não é o primeiro ocidental bem conhecido a ser apanhado.”

Kremlin diz que jornalista detido terá sido "apanhado em flagrante". Não conheço os pormenores”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Esta é uma prerrogativa do FSB [Serviço Federal de Segurança]. Eles já fizeram uma declaração. Não temos nada a acrescentar. Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wanger, disse, através de um áudio, não ter conhecimento" da prisão do jornalista.

De acordo com o seu perfil no jornal e a rede social LinkedIn, Evan Gershkovich especializou-se em temas sobre a Rússia, a Ucrânia e a antiga União Soviética. O jornalista já trabalhou para a agência noticiosa “Agence France-Presse”, e para os jornais “Moscow Times” e “New York Times”.