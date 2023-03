O clima? Os serviços? A estrutura? O que tem, afinal, a Finlândia? Três portugueses falam sobre a felicidade no país mais feliz do mundo

Saunas, lagos, renas e a vila do Pai Natal. Assim se pinta o postal da Finlândia para quem vê de fora, mas não só. Desde 2018 que o turismo finlandês conta com um novo cartão de visita para se promover no exterior.

Pelo sexto ano consecutivo, o país nórdico voltou a ser considerado o país mais feliz do mundo no Relatório da Felicidade Mundial (da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Organização da ONU).