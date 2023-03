Pelo menos três crianças mortas num ataque a uma escola nos EUA

Pelo menos três crianças foram mortas durante um ataque a tiro ocorrido esta segunda-feira numa escola particular de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, segundo um porta-voz de um hospital local citado pelos 'media' norte-americanos. O suspeito do ataque foi controlado pelas autoridades e morto na sequência da ação da polícia, informou o Departamento de Polícia de Nashville através da rede social Twitter.

Todas as três crianças sofreram ferimentos de bala no tiroteio que teve lugar na The Covenant School, escola cristã particular fundada em 2001 e que acolhe cerca de 200 alunos, desde a pré-escola até ao sexto ano.

O evento ocorre num momento em que as comunidades em todo o país recuperam de uma onda de violência escolar, incluindo o massacre numa escola primária em Uvalde, no Texas, no ano passado; ou um tiroteio na semana passada em Denver, que feriu dois administradores.

As vítimas de Nashville foram declaradas mortas ao chegarem ao hospital, de acordo com Craig Boerner, porta-voz do Vanderbilt University Medical Center. As autoridades não revelaram ainda se existem outras vítimas do ataque. Vários alunos foram vistos a deixar a escola - cercada por carros da polícia - para uma igreja próxima ao local, para se reunirem com seus pais.