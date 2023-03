Energia e comércio aproximam Xi e Putin. Defesa ainda não é o mais importante

Herdeira de uma civilização com mais de 5 mil anos de História, a China tem uma geografia invulgarmente densa: dos 14 países com que faz fronteira, quatro (Coreia do Norte, Índia, Paquistão e Rússia) são potências nucleares e nem todos são “vizinhos amigos” ou “parceiros de confiança”, como enfatizou o Presidente chinês, Xi Jinping, esta semana em Moscovo.

A longa fronteira terrestre da China, com cerca de 22.150 quilómetros de extensão, confina ainda com a Mongólia, Afeganistão, Butão, Nepal, Laos, Birmânia, Vietname e três ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central (Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão). Visto de Pequim, o multilateralismo é muito mais do que uma tática. Perante o crescente empenho dos Estados Unidos e de alguns governos da União Europeia (UE) na “contenção da China”, a boa vizinhança com Moscovo é especialmente apreciada.