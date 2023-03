Donald Trump irá tornar-se “mártir” ou “fruta podre”? Ex-Presidente dos EUA prevê ser detido esta terça-feira

Através da rede social Truth Social, propriedade sua, o ex-Presidente americano Donald Trump alegou que, baseado em “fugas de informação”, será formalmente acusado pela procuradoria do distrito sul de Nova Iorque, sediada em Manhattan, e “preso esta terça-feira”.

O seu advogado, Joe Tacopina, recuou de imediato. Numa nota enviada à imprensa, escusou-se a comentar as supostas “fugas de informação”. Em vez disso, atacou a comunicação social. “Ninguém nos diz nada, o que é bastante frustrante. O Presidente Trump baseou a sua resposta em artigos de imprensa e no facto de tudo isto ser um ataque político. A procuraria distrital liberta informação para a imprensa em vez de comunicar com os advogados, como deveria.”