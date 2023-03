Mediação no Médio Oriente: sinal de que a China tem vontade de saltar do campo económico para o político

Thomas Peter/REUTERS

O papel de Pequim a moderar as negociações entre a Arábia Saudita e o Irão, que retomam relações após sete anos de laços diplomáticos cortados, mostra a influência da China no Médio Oriente. Mas é cedo para indicar este passo como “momento decisivo”. Na agenda do Presidente Xi Jinping, os voos seguem agora para norte: espera-se que na próxima semana vá à Moscovo

Há 43 minutos