Ciclone Freddy semeia mais destruição à sua segunda passagem por Moçambique

Em 13 de fevereiro o número de vítimas mortais das cheias em Moçambique subia para sete e as pessoas afetadas somavam 37 mil e eis que este domingo, um mês depois, o ciclone Freddy passou no país pela segunda vez no espaço de um mês, batendo recordes de duração e força das tempestades tropicais no hemisfério sul.

Há 35 dias a espalhar destruição

O Freddy foi identificado pela primeira vez perto da Indonésia, em 6 de fevereiro, e a seguir a Moçambique e Madagáscar as autoridades do Malawi preparam-se para lidar com o impacto do ciclone, segundo o Departamento de Recursos Meteorológicos e Mudanças Climáticas.

É a tempestade com mais longa duração registada de sempre, tendo sido precedida em extensão por uma outra que, em 1994, durou 31 dias.

Houve pelo menos um morto em Quelimane, neste sábado à tarde, quando a sua casa desabou abalada pela tempestade, informou a televisão estatal de Moçambique.

Os cientistas explicam que as alterações climáticas estão a tornar os ciclones mais fortes. Os oceanos absorvem grande parte do calor provocado pelas emissões de gases com efeito de estufa e quando a água do mar quente evapora a energia do calor é transferida para a atmosfera, alimentando mais tempestades destrutivas.

Moçambique recebeu no início do mês 25 dos 50 milhões de euros destinados pela União Europeia a ajuda humanitária na África Austral, com a situação de Cabo Delgado no topo de agenda.

A 9 de março a Suécia anunciou um apoio a Moçambique de 18 milhões de euros para ações de adaptação às alterações climáticas a ser aplicado ao longo de cinco anos.