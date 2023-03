Explosões nos gasodutos Nord Stream terão sido provocadas por mergulhadores que iam num iate alugado

O bombardeamento terá sido feito por uma tripulação de seis pessoas, que conduziram o iate de 15 metros até à ilha dinamarquesa de Christiansø, no mar Báltico – perto do local onde ocorreram as explosões dos gasodutos, a 26 de setembro.

Segundo uma investigação da revista alemã “Der Spiegel” , a sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, em setembro do ano passado, terá sido feita por uma equipa de mergulhadores que usaram um pequeno iate fretado chamado “Andromeda”.

Ucrânia e Rússia negaram teoria do “New York Times”

No início desta semana, o jornal “New York Times” sugeriu, com base em informações dos serviços secretos norte-americanos, que quem estava por trás da sabotagem dos Nord Stream 1 e 2 era um “grupo pró-ucraniano”, “opositor do Presidente russo, Vladimir Putin”.

Kiev veio logo negar qualquer envolvimento. “Embora eu goste de recolher divertidas teorias de conspiração sobre o Governo ucraniano, devo dizer que a Ucrânia nada tem a ver com o acidente no mar Báltico e não tem informações sobre grupos pró-ucranianos”, afirmou Mykhailo Podolyak, o principal conselheiro do Presidente ucraniano.

A Rússia também rejeitou esta teoria e falou numa “manobra de diversão”. “É evidente que os autores do ataque querem desviar as atenções. É evidente que se trata de uma manobra mediática coordenada”, disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

Já o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, advertiu que ainda não foram identificados os autores responsáveis pela sabotagem. “Há investigações nacionais em curso e penso que é correto esperar que estas sejam concluídas antes de dizermos mais alguma coisa sobre quem esteve por trás”, disse.