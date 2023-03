Irão e Arábia Saudita anunciam restabelecimento das relações diplomáticas

O Irão e a Arábia Saudita anunciaram esta sexta-feira que retomam relações diplomáticas, cortadas há sete anos por Riade após ataques às suas sedes diplomáticas na República Islâmica. O acordo entre as duas potências no Médio Oriente foi assinado na China, onde as duas partes mantiveram negociações com o apoio de Pequim, segundo um comunicado conjunto dos três países.

“A República Islâmica do Irão e o Reino da Arábia Saudita decidiram retomar as relações diplomáticas e reabrir as suas embaixadas no prazo de dois meses”, pode ler-se no comunicado. Nos últimos anos, as tensões entre o Irão [xiita] e a Arábia Saudita [sunita] aumentaram de tom. Agravaram-se quando, em 2018, Washington se retirou unilateralmente do acordo nuclear com Teerão, assinado em 2015.

Desde essa altura, o Irão foi responsabilizado por uma série de ataques contra a Arábia Saudita, incluindo um que teve como alvo o coração da indústria petrolífera saudita, em 2019, que reduziu temporariamente para metade a produção de petróleo daquele país.