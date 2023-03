Bola Tinubu: O "padrinho de Lagos" chegou à presidência

foto sulaimon/afp via getty images

Os dados estão lançados num país com tradição de eleições disputadas: menos de 24 horas após o anúncio oficial dos resultados, a direção da comissão eleitoral da Nigéria aconselha a oposição a recorrer aos tribunais para os procedimentos de impugnação do pleito. Por si, considera-o justo e transparente, com um vencedor destacado que somou 8.795.000 votos: Bola Ahmed Tinubu.

Com esta declaração terminou, a 1 de março de 2023, a era de Muhammad Buhari, anterior líder do Congresso de Todos os Progressistas (APC, sigla inglesa), cuja liderança sofrível não dará paz no cargo ao sucessor. A República Federal está numa situação pouco animadora: economia estagnada, insegurança, desemprego, aumento da pobreza e terrorismo instalado em várias regiões.