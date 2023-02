Sara Ocidental: “Estamos a travar uma guerra de desgaste e há um desequilíbrio, foi sempre assim nas guerras contra forças de colonização”

Esta segunda-feira assinala-se o 47º aniversário da autoproclamada República Árabe Sarauí Democrática (RASD), chefiada desde 2016 por Brahim Ghali. Numa entrevista a meios de comunicação portugueses, incluindo o Expresso, comenta que o abandono da neutralidade de Espanha, que passou a apoiar as posições de Marrocos no Sara Ocidental, foi “nova traição ao povo sarauí”. Considera esgotadas as alternativas a um conflito armado.

