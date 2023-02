Casa Branca foi lenta a proteger os habitantes do Ohio do enorme desastre ambiental que atingiu East Palestine

Em East Palestine, no coração do Estado do Ohio, perto de meio milhão de quilos de cloreto de vinilo foram queimados a céu aberto para, supostamente, evitar um mal maior. A decisão surgiu na sequência do descarrilamento de um comboio com 150 vagões, cinco deles contendo aquele composto, que, quando incinerado, gera fosgénio, substância cancerígena utilizada como arma química durante a I Grande Guerra e banida desde então.

A transportadora, a Norfolk Southern, classificou a operação de “incêndio controlado”, mas os cinco mil habitantes desconfiam. Nas horas seguintes ao desastre, no início deste mês, a maioria recebeu uma notificação que os aconselhava a deixar a vila devido à nuvem tóxica. As suspeitas adensaram-se com o aumento das hospitalizações — os pacientes continuam a relatar fortes tonturas e náuseas — e a morte de milhares de animais.