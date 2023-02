Beata de cigarro ajuda a descobrir autor de crime cometido há 52 anos nos Estados Unidos

Uma beata de cigarro encontrada perto do corpo de uma professora de 24 anos, assassinada há 52 em Vermont, nos Estados Unidos, ajudou os investigadores a chegarem agora ao alegado autor do crime, um vizinho do andar de cima, que a terá estrangulado.

As evidências do DNA recolhidas pela polícia de Burlington da beata do cigarro e o trabalho de investigação levado a cabo conduziram as autoridades ao homem que dizem ter matado Rita Curran numa noite de julho de 1971.

O suspeito, identificado como William Deroos, que tinha 31 anos na época, saiu do seu apartamento naquela noite para "uma caminhada fresca". Depois, quando voltou, disse à esposa para dizer que esteve fora durante aquela janela de tempo de 70 minutos.

Desde que a investigação foi retomada, em 2019, os inspetores voltaram a entrevistar a ex-esposa de Deroos, e ela disse que ele tinha deixado o apartamento por um breve período, uma janela de tempo em que os colegas de quarto de Curran não estavam no seu apartamento, em Burlington.

"Estamos todos confiantes de que William Deroos é responsável pelo assassinato agravado de Rita Curran, mas como morreu num quarto de hotel de overdose de drogas, não será responsabilizado pelas suas ações, no entanto o caso será encerrado", disse o inspetor da polícia James Trieb, comandante do Departamento de Serviços de Investigação, numa conferência de imprensa na manhã de terça -feira.

Autor do crime tornou-se monge na Tailândia

Após a morte de Curran, Deroos mudou-se para a Tailândia e tornou-se monge, mas mais tarde regressou aos Estados Unidos. Em 1986, Deroos morreu de overdose de drogas em São Francisco, informou a polícia.

Os pais de Curran morreram sem saber quem matou a filha, mas o irmão e a irmã da vítima participaram do evento realizado na sede da polícia de Burlington.

Nas primeiras horas da manhã de 20 de julho de 1971, a polícia de Burlington foi chamada ao apartamento da Brooks Avenue depois de a colega de quarto de Curran ter chegado a casa e encontrado o seu corpo no quarto que partilhava com ela.

A polícia diz que Curran resistiu ferozmente, mas foi estrangulada. O assassinato abalou Burlington.

Desde então o caso permaneceu aberto, mas em 2019, Trieb e uma equipe de inspetores, oficiais, técnicos e outros começaram a trabalhar o caso como se tivesse acontecido naquele momento.

Uma evidência importante era uma ponta de cigarro encontrada perto do corpo de Curran.

Em 2014, os investigadores anteriores enviaram a beata de cigarro e outras evidências para a análise de DNA. O teste determinou o perfil de DNA de quem tinha fumado aquele cigarro, mas não correspondia a nenhuma amostra existente nos bancos de dados de DNA compilados por aplicação da lei.

Mas os investigadores que pegaram no caso em 2019 contrataram uma empresa de testes de DNA e as amostras foram comparadas com o material genético submetido a empresas comerciais de testes de DNA pelo público em geral.

Assim, em agosto passado, os detetives de Burlington foram informados de que a amostra, que percorria parentes de ambos os lados da família de Deroos, estava a apontar para Deroos, apesar de este não ter perfil de DNA registado.

Os inspetores verificaram que Deroos e a sua esposa, Michelle, moravam no andar de cima na época da morte de Curran. Eles tinham conversado com os investigadores após a morte de Curran, mas na altura disseram que não tinham visto ou ouvido nada.

Deroos e a sua esposa, que não usaram mais o nome de Deroos, deixaram Vermont logo após a morte de Curran. O casamento deles acabou quando Deroos partiu para a Tailândia. Deroos casou-se novamente depois de voltar para os Estados Unidos.

Numa entrevista recente, a ex-esposa de Deroos, que morava com ele em Burlington e agora vive em Eugene, Oregon, disse aos investigadores que mentira sobre a saída do marido do apartamento naquela noite. Mais tarde, os detetives de Burlington entrevistaram uma outra esposa que disse que Deroos tinha uma propensão para explosões repentinas de violência.

O detetive Thomas Chennette, que entrevistou a primeira ex-esposa de Deroos, disse na terça-feira que não acreditava que ela sabia que o marido tinha matado Curran, mas estava a protegê-lo, porque ele já tinha antecedentes criminais.

"Acho que mentiu na altura porque era jovem. Ela era ingénua, recém-casada e estava apaixonada", disse Chennette.

A agora aposentado senador americano Patrick Leahy, que era o advogado do estado de Chittenden County quando Curran foi morta e que visitou o cenário do crime naquela noite, participou do evento de terça-feira. Questionado se pensou que o caso se resolvia, respondeu que sim. Mas "devo admitir, que depois de 20 e 30, 40 anos, imaginei que nunca o seria. ... Foi uma coisa terrível ", afirmou.