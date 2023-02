Extraterrestres, balões ou material de investigação? O que serão os novos objetos voadores não identificados no espaço norte-americano?

Não se sabe o que são ou de onde vêm, mas foram abatidos. Depois do balão chinês, foi este o destino de três objetos voadores não identificados que sobrevoaram o espaço aéreo da América do Norte, entre locais nos Estados Unidos e no Canadá. O último incidente deu-se no domingo.

