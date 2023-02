Sociais-democratas derrotados nas eleições locais de Berlim

O Partido Social Democrata (SPD) alemão, do chanceler Olaf Scholz, que ocupa a câmara de Berlim há mais de 20 anos, sofreu este domingo uma derrota esmagadora nas eleições locais na capital, sendo claramente superado pelos conservadores, segundo estimativas das emissoras de TV. Esta derrota em eleições locais ocorre num momento em que Olaf Scholz é criticado a nível nacional, em particular pela sua resistência em apoiar militarmente a Ucrânia.

A União Democrata Cristã (CDU), da ex-chanceler Angela Merkel, ficou em primeiro lugar na eleição para o parlamento local da capital alemã com cerca de 28% dos votos (+10 pontos), contra cerca de 18% dos sociais-democratas do SPD - o seu pior resultado desde o fim da Segunda Guerra Mundial - e também 18% para os ecologistas, segundo apontam as primeiras estimativas dos canais ARD e ZDF. Esta é a primeira vez desde 1999 que o SPD sai derrotado pelos conservadores.

Perante estes resultados, o partido de Olaf Scholz pode ter dificuldade em manter o cargo de presidente da câmara da cidade-estado de Berlim, que ocupou por mais de 20 anos. Mesmo que aritmeticamente, de acordo com os primeiros dados, possa manter a maioria das cadeiras com os seus atuais parceiros de coligação, ambientalistas e radicais de esquerda.

Na última votação no parlamento local de Berlim, em 2021, o SPD ainda conseguiu vencer, somando um pouco mais de 21%. Essa eleição foi marcada por erros de organização sem precedentes, que levou ao seu cancelamento e a um novo sufrágio, a primeira vez que tal aconteceu na história das eleições locais alemãs desde a Segunda Guerra Mundial. A eleição de hoje decorreu sob o olhar atento dos observadores internacionais do Conselho da Europa, convidados pela própria cidade para restabelecer a confiança.

O Partido Social Democrata parece ter sido penalizado localmente pelas cenas de violência e caos na última passagem de ano em Berlim, quando bombeiros e polícias foram alvo de ataques em alguns bairros de numerosa população imigrante.

Os resultados de Berlim também confirmam as tendências observadas a nível nacional há vários meses, nomeadamente um forte desgaste do partido social-democrata no poder, um aumento da oposição conservadora e também da formação de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

As negociações para formar uma nova aliança maioritária na cidade de Berlim anteveem-se de muito difíceis. Além dos liberais do FDP, nenhum partido se mostrou disponível, antes das eleições, a governar com os conservadores. E a extrema direita está fora.

A eleição em Berlim, sem questionar a coligação nacional no poder na Alemanha em torno de Scholz, corre o risco de enfraquecer o chanceler. Berlim é um estado-região por direito próprio no sistema federal alemão.