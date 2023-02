Biden e o 'balão-espião' chinês: "Vamos cuidar disso"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse este sábado, em Syracuse, Nova York, onde está de visita à família que o seu governo resolverá o caso do suposto balão-espião chinês que atravessa o leste dos Estados Unidos. “Vamos cuidar disso”, respondeu Biden, quando questionado pela CNN, sobre se pretendia derrubar o balão.

Segundo o canal de informação norte-americano, Biden tem discutido várias opções com os militares desde que foi informado sobre o balão na passada terça-feira. A equipa de conselheiros da Casa Branca alertou o Presidente para as consequências negativas de se tentar derrubar o balão sobre a terra devido à destruição que os detritos podem causar, ao atingir pessoas ou casas.

As informações mais recentes das autoridades de meteorologia referem que o balão estará a sobrevoar a área do estado da Carolina do Norte. Evan Fisher, estudante de meteorologia afirmou à CNN ter visto o suposto balão de vigilância chinês à deriva no oeste, na manhã deste sábado.

"Esperávamos que se movesse sobre a área oeste da Carolina do Norte, mas, para nossa surpresa, o balão não apareceu até depois do nascer do sol, até que o vi nos céus do sul de Asheville", afirmou Fisher à CNN. O especialista acrescentou ainda que o objeto era “muito maior do que o esperado”.

O balão chinês que sobrevoa os céus dos Estados Unidos esta semana provocou preocupações de segurança, aumentando a tensão das relações diplomáticas entre os dois países já de si conturbadas. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, adiou uma viagem à China, tendo classificado mesmo o episódio de “ato irresponsável”.

Dois oficiais de defesa dos EUA disseram à CNN que o balão deve chegar à costa leste e depois cair no mar no sudeste do país. Autoridades dos EUA haviam afirmado anteriormente que a trajetória de voo do balão, avistada pela primeira vez sobre Montana na quinta-feira, poderia levá-lo a “uma série de locais sensíveis” e que estavam a ser tomadas medidas para proteger os estados Unidos contra a recolha de informação. Os EUA não descartaram completamente a intenção de derrubar o balão.

A China afirma que o balão é um navio de pesquisa civil que foi desviado do seu curso original. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China descreveu a situação este sábado como um "acidente". Uma situação totalmente inesperada causada por força maior", disse, referindo-se a um termo legal que significa fora do controle.

Este será pelo menos o segundo balão espião suspeito de invadir os espaço aéreo do continente americano. O Pentágono disse na noite de sexta-feira que outro balão espião chinês foi avistado sobre a América Latina.