"Balão-espião chinês" derrubado pelos militares americanos

Os serviços militares dos Estados Unidos da América derrubaram o “balão-espião” alegadamente chinês que sobrevoava, desde o início desta semana, o seu espaço aéreo.

A informação foi avançada pela CNN e acrescenta que para evitar possíveis danos causados por detritos do balão, a Marinha e a Guarda Costeira estão em estado de prontidão.

Depois da autorização dada pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e antes de se abater o balão, a Federal Aviation Administration fez com que aviões nos aeroportos de Wilmington na Carolina do Norte e Charleston e Myrtle Beach, na Carolina do Sul, ficassem em terra por segurança. Entretanto já foi dada autorização para a retoma normal dos voos.

A CNN acrescenta ainda que a FAA também fez restrições ao espaço aéreo perto de Myrtle Beach “para apoiar o Departamento de Defesa num esforço de segurança nacional”.