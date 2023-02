Azerbaijão aumentou em 40% fornecimento de gás à Europa em 2022

O Azerbaijão aumentou em 40% o fornecimento de gás à Europa em 2022, revelou esta sexta-feira a comissária europeia para a Energia, Kadri Simson, enquanto o governo azeri assegurou que tem "recursos suficientes para satisfazer as necessidades europeias".

"Agradeço ao governo do Azerbaijão por aumentar a oferta em 40%", realçou, lembrando que 2022 foi um ano difícil do ponto de vista da segurança energética, depois que a Rússia ter reduzido consideravelmente as suas entregas de gás para a Europa. A comissária europeia falava em conferência de imprensa em Baku, após a nona reunião ministerial do Conselho Consultivo do Corredor de Gás do Sul.

Após o bloqueio da Rússia em reação às sanções ocidentais, devido à invasão russa da Ucrânia, a Europa e os parceiros "uniram-se e começaram a procurar alternativas", vincou Kadri Simson. "E o Azerbaijão ajudou-nos muito nesse sentido", acrescentou.

Já o ministro da Energia do Azerbaijão, Parviz Shakhbazov, assegurou que o seu país "tem recursos suficientes para satisfazer as necessidades de gás natural da Europa". "Estamos dispostos a prorrogar os contratos e, em parte, já demos sinal verde para esse processo com os clientes. Os memorandos correspondentes já foram assinados", acrescentou.

Em 2022, o Azerbaijão forneceu 11,4 mil milhões de metros cúbicos de gás à Europa (Grécia, Bulgária e Itália) através do Gasoduto Trans-Adriático. Este gasoduto, lançado em dezembro de 2020, transporta o gás do Azerbaijão dos campos do mar Cáspio para a Europa e faz parte do Corredor Sul do Gás.

Simson, que também participou nas sessões da primeira reunião ministerial do Conselho Consultivo de Energia Verde, apontou que "a cooperação com o Azerbaijão está a crescer a cada dia", assegurando que a cooperação continuará a fortalecer-se.

A comissária europeia anunciou também que Bruxelas pretende atrair investimentos para o Corredor Sul do Gás. "O Azerbaijão pretende aumentar o volume de abastecimento através do Corredor Sul de Gás para 20.000 milhões de metros cúbicos até 2027. Prevemos atrair investimento para este corredor, algo que não representará grandes dificuldades do ponto de vista técnico", salientou.