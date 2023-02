Lula ganha e perde ao apoiar conservadores no comando do Congresso do Brasil

Num rito político marcado pela contradição, o Congresso mais conservador da história recente do Brasil tomou posse quarta-feira. O mesmo eleitor que determinou o fim do Governo de extrema-direita no Brasil, elegendo um centro-esquerdista para a Presidência, votou maioritariamente em deputados e senadores de direita e centro-direita.

