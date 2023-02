Bulgária reconhece genocídio ucraniano nos anos 1930 pelo regime de Estaline

O Parlamento da Bulgária, país profundamente dividido sobre o relacionamento com a Rússia, declarou esta quarta-feira o "Holodomor" como o extermínio e genocídio ucraniano de milhões de pessoas durante a década de 1930, pelo regime soviético de Joseph Estaline. Um total de 134 deputados, em 240, votaram a favor da resolução, enquanto 25 votaram contra, todos pertencentes à formação ultranacionalista e pró-Rússia Vazrazhdane. Os restantes deputados abstiveram-se, incluindo os do Partido Socialista búlgaro, herdeiro do partido comunista e com laços históricos com Moscovo.

A proposta partiu dos partidos Bulgária Democrática e o conservador GERB, ambos com posições alinhadas com o Ocidente e abertamente contra a invasão russa da Ucrânia. Estes dois partidos pró-Ocidente também apoiaram a proposta de fornecer ajuda militar à Ucrânia, aprovada pelo Parlamento em dezembro.

Uns sete milhões de ucranianos terão morrido depois de serem desapossados das suas terras pelo regime soviético de Joseph Estaline no chamado "Holodomor" (1932-1933). A resolução aprovada pelo Parlamento búlgaro prevê que o último sábado de novembro passe a ser declarado Dia de Homenagem e Memória às vítimas do "Holodomor".

Em 15 de dezembro, o Parlamento Europeu também declarou o "Holodomor" como genocídio. Vários parlamentos de países europeus reconheceram o "Holodomor" como genocídio, incluindo os países bálticos, a Polónia, a República Checa e Portugal. Alguns outros países, como a Argentina, Chile e Espanha, condenaram-no como "um ato de extermínio".