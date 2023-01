Balanço de atentado em mesquita no Paquistão subiu para 61 mortos

O balanço do atentado esta segunda-feira perpetrado numa mesquita da cidade paquistanesa de Peshawar subiu para pelo menos 61 mortos, indicou o porta-voz de um hospital.

"Até agora, recuperámos 61 cadáveres, e 60 feridos estão a receber cuidados médicos. Dezenas de outras pessoas feridas foram transportadas para outros hospitais da cidade", declarou Muhammad Assim Khan, porta-voz do hospital Lady Reading, em Peshawar, no noroeste do Paquistão.

De acordo com as autoridades paquistanesas, o atentado -- perpetrado por um bombista-suicida e já reivindicado pelos talibãs paquistaneses -- vitimou na maioria polícias porque o lugar religioso se situa num complexo urbano onde também funciona o quartel-general da polícia da cidade.

Sarbakaf Mohmand, comandante do grupo de talibãs paquistaneses, assumiu a responsabilidade pelo ataque, através de uma mensagem na rede social Twitter.

O impacto da explosão fez desabar o teto da mesquita, que cedeu, provocando pelo menos 150 feridos, de acordo com Zafar Khan, um agente policial.

Siddique Khan, oficial da polícia, acrescentou que entre os mortos está Noor-ul-Amin, o líder da mesquita.

Uma sobrevivente, a agente policial Meena Gul, de 38 anos, disse que estava dentro da mesquita quando a bomba detonou, relatando um cenário de caos e de pânico após a explosão.

As equipas de resgate continuam a remover montes de destroços do terreno da mesquita, procurando resgatar os fiéis ainda retidos sob os escombros.

Em comunicado, o primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, condenou o atentado e ordenou às autoridades que garantam o melhor tratamento médico possível às vítimas, prometendo "ação severa" contra os responsáveis pelo ataque.

O ex-primeiro-ministro Imran Khan também condenou o atentado, classificando-o como "ataque terrorista suicida".

"É imperativo melhorar a forma como coligimos informações e equipar adequadamente as nossas forças policiais para combater a crescente ameaça do terrorismo", defendeu Khan.

Peshawar tem sido palco de frequentes ataques de milícias terroristas.

Os talibãs do Paquistão, conhecidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan ou pela sigla TTP, são um grupo distinto dos talibãs que controlam atualmente o Afeganistão.

O TTP está ativo no Paquistão há mais de 15 anos.