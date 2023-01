Violência política alastra nos Estados Unidos e na Europa: "O desafio é lidar com políticos que estão aos poucos a desmantelar a democracia"

Esta segunda-feira, as autoridades alemãs anunciaram a detenção de cinco pessoas suspeitas de planearem raptar o ministro da Saúde e iniciar uma guerra civil para instaurar um Governo de extrema-direita. É o terceiro caso semelhante em poucos meses: aconteceu em abril e em dezembro, quando 25 cidadãos foram detidos por planearem um golpe de Estado.

Quatro dias antes desse episódio, a 3 de dezembro, mais de 45 mil habitantes do condado de Moore, no estado norte-americano da Carolina do Norte, ficaram sem eletricidade: duas subestações de energia tinham sido atacadas a tiro. Foi decretado o estado de emergência, escolas e lojas fecharam durante vários dias e os hospitais tiveram de utilizar geradores para continuar a funcionar. Só até agosto de 2022, os Estados Unidos viveram mais de 100 incidentes semelhantes, o maior número dos últimos dez anos.