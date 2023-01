Choque de placas tectónicas sociais ajuda a explicar crise no Peru

Em julho de 2021 o tribunal eleitoral do Peru declarou vencedor das presidenciais o esquerdista Pedro Castillo, dirigente sindical e professor primário de província. Foram talvez as eleições mais renhidas da história do país: o eleito obteve 50,1% dos votos, contra 49,9% da rival Keiko Fujimori, eterna candidata da direita conservadora populista e filha do ex-Presidente Alberto Fujimori, que cumpre uma pesada pena de prisão por graves crimes cometidos durante os seus mandatos.

