Embaixador da Suécia em Ancara convocado antes de manifestação anti-Turquia

O embaixador da Suécia em Ancara foi esta sexta-feira novamente convocado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros turco, na véspera de uma manifestação anti-Turquia agendada para sábado em Estocolmo, indicaram fontes diplomáticas.

Um extremista de direita sueco-dinamarquês, conhecido pelas suas provocações, pediu e obteve autorização para se manifestar no sábado em frente à embaixada da Turquia na capital sueca. Rasmus Paludan expressou a intenção de "queimar o Corão" em frente àquela delegação diplomática.

É a segunda vez em poucos dias que o representante diplomático sueco em Ancara é convocado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, após a divulgação, na semana passada, de um vídeo mostrando um manequim enforcado, identificado como o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Essa encenação foi realizada por um grupo próximo do Comité Rojava, que apoia os curdos da Síria.

A Turquia bloqueia desde maio a entrada da Suécia -- e a da Finlândia -- na NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental), acusando-a de acolher ativistas e simpatizantes curdos que classifica como "terroristas", em particular os do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e seus aliados no norte da Síria e no Iraque.

Uma manifestação pró-curdos está igualmente agendada para sábado na Suécia.