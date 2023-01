China: o desafio de inverter as marcas deixadas pela política do filho único

Depois de décadas de restrições a quem quisesse alargar a família, a queda da política do filho único em 2016 não foi suficiente para a China inverter a tendência de diminuição da natalidade do país. A população está em declínio: o país chegou ao final de 2022 com 1411,75 milhões de habitantes, o que representa uma perda de 850 mil pessoas.

